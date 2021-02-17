حورية فرغلي تتحدث مجددا وتكشف شرط الأطباء قبل إجراء العملية الثانية

قالت الفنانة المصرية حورية فرغلي، إنها "مستعدة للخضوع للجراحة الثانية ضمن سلسلة جراحات تستهدف زرع أنف جديد لها، يوم الاثنين المقبل"، مؤكدة أن الطبيب المعالج وضع شرطا قبل إجراء العملية.

وأوضحت حورية فرغلي، في تصريحات جديدة ، أن "الطبيب اشترط قبل إجراء العملية يوم الاثنين المقبل أن تصل نسبة الأكسجين في الدم والأنسجة لمعدل التشبع الكامل"، مؤكدة أنه "من المقرر أن تمتد الجراحة مدة ساعتين فقط".

وأشارت إلى أن حالتها تحسنت كثيرا بعد الجراحة الأولى التي استغرقت 10 ساعات كاملة تضمنت الحصول على قطعة من عظام القفص الصدري، وبعض الغضاريف من الأذن، وتم زرع بعض هذه الغضاريف في أنسجة الأنف، تمهيدا للجراحة المقبلة، التي ستضمن زرع البناء العظمي للأنف واستكمال غضروف الحاجز الأنفي وغرف التنفس.

وأضافت الفنانة المصرية، أنها "أصبحت الآن تتذوق القهوة وتشم رائحتها بعد 48 ساعة من خضوعها للعملية الجراحية، كما أصبحت تتذوق الحلوى وتشم الأشياء من حولها.

ووجهت الفنانة حورية فرغلي، "الشكر لكل جمهورها وبعض نجوم الوسط الفني الذين يتابعون تطورات حالتها الصحية أولا بأول"، مؤكدة أن "هذا الاهتمام ساهم كثيرا في ارتفاع حالتها المعنوية، بعدما أصيبت باكتئاب بسبب ابتعاد كل الناس عنها عقب فشل الجراحة الأخيرة".

ونفت حورية ما تردد عن تدهور حالتها الصحية عقب الجراحة الأولى، مؤكدة أن التجربة كانت مؤلمة جسديا ولكنها تجاوزت الألم سريعا، ولديها تفاؤل فيما يخص بقية خطوات علاجها، وتمنت أن تحقق حلم استعادة شكلها الطبيعي، وأن تستعيد قدرتها على التنفس من الأنف.