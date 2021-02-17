"رفضت نصيحة محمد عبد الوهاب"... سميرة سعيد تفاجئ جمهورها بأسرار صادمة

بدأت الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، الترويج للموسم الثاني من برنامجها "السيرة"، كاشفة عن ضيفها في الحلقة الافتتاحية المقرر عرضها يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأعلنت وفاء الكيلان عن استضافة المطربة المغربية سميرة سعيدة في الحلقة الافتتاحية، مؤكدة أنه "من المنتظر أن تكشف سميرة عن أسرار صادمة تنشر لأول مرة تخص حياتها الشخصية والفنية".

وقامت وفاء الكيلاني، بنشر صورة لها برفقة سميرة سعيد من كواليس تصوير الحلقة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: الفنانة الكبيرة سميرة سعيد في اول حلقات الموسم الثاني من برنامج السيرة على dmc بكرة يوم الخميس والجمعة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وعلى قناة ابوظبي يوم الجمعه الساعة 11 بتوقيت الإمارات".

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وقامت قناة DMC بنشر أول برومو رسمي للحلقة المنتظرة، وبدأت بمشهد كادت تبكي فيه سميرة سعيد، وبعدها اعترفت المطربة المغربية أن بدء حياتها الفنية وهي لم تتجاوز التاسعة من عمرها، جعلها لا تعيش طفولتها وقالت: منذ دخلت الفن وانا أعيش حياة الكبار.

كما تضمن البرومو تصريحا صادما من سميرة سعيد عن علاقتها بالموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب أكدت فيه أنها لم تستمع لنصيحته ولم تحب كلامه، كما كشفت الفنانة المغربية عن سبب فشل علاقاتها الزوجية، مؤكدة أنها لم تعثر على شخص يصلح أن يكون "توأم روحها".