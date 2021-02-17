بسعر 100 دولار... "مايكروسوفت" تكشف عن سماعة "إكس بوكس" اللاسلكية... فيديو

كشفت شركة "مايكروسوفت" الستار عن أول سماعة رأس لاسلكية "إكس بوكس"، وستكون متاحة في الأسواق اعتبارا من 16 مارس/ آذار المقبل.

ووفقا لموقع "غيسمارينا" التنكولوجي، فإن السماعة اللاسلكية صممت لتدعم الاتصال بأجهزة الألعاب "Xbox One" و" Xbox Series X " إلى جانب جهاز" Xbox Series S "، كما تتوافق في العمل مع أجهزة الحاسب والهواتف الذكية والأجهزة الأخرى عبر الاتصال بالبلوتوث.

وقدمت مايكروسوفت سماعة "Xbox" اللاسلكية بتحسينات في التصميم والصوتيات مقارنة بالإصدارات الحالية المتوافرة في الأسواق، كما يرتكز تصميم الإصدار الجديد على سماعات Surface، إذ تتميز وسائد الأذن بتصميم قابل للتدوير عبر حلقة تدعم التحكم في مستوى الصوت والتوازن بين المحادثات والصوتيات في الألعاب.

وتدعم الميكروفونات ميزة عزل الضوضاء الخلفية، وتدعم السماعة الاتصال بالهواتف الذكية وأجهزة "Xbox" في الوقت نفسه، لذا يمكن للمستخدم الاستماع للمكالمات أثناء الألعاب.

وتدعم سماعة "Xbox" الاستمرار بعمر شحن إلى 15 ساعة بعد الشحن لمدة 30 دقيقة، عبر منفذ USB-C، بينما يستغرق شحن السماعة بشكل كامل 3 ساعات.

ويصل وزن سماعة Xbox اللاسلكية لـ 312 غراما، كما يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل وطلب سماعة الرأس مسبقا من متجر ماكروسوفت عبر الإنترنت في الولايات المتحدة وكندا بـ130 دولارا كنديا والمملكة المتحدة بـ95 جنيها إسترلينيا وألمانيا بـ100 يورو وأستراليا بـ150 دولارا أستراليا.