آبل" تقدم حلولا جديدة للمشاكل التي تعترض جهازها "آيفون "12"

أعلنت شركة "آبل" أنها ستقوم بتقديم إصلاحات جديدة لأنواع من أجهزتها أمثال "آيفون12" و"آيفون 12 ميني"، والتي كانت تتطلَّب عادة استبدال الجهاز بالكامل.

وأخبرت الشركة جميع معتمديها، في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بهذه الإصلاحات ليقوموا بتقدميها إلى مستعملي هذه الأنواع من الأجهزة، بحسب ما ذكر موقع "macrumors".

وقالت الشركة أن المعتمدين سيكونون قادرين على إصلاح جميع المشاكل التي تصيب لوحة المنطق "face ID" أو خلفية الجهاز مثل الزجاج الخلفي المتصدع.

وسيحصل المعتمدون على كامل مكونات الجهاز الأساسية باستثناء الشاشة والكاميرا الخلفية، بما في ذلك البطارية ولوحة المنطق ومحرك "Taptic" ودارة الشحن وما إلى ذلك.

ووفقا للشركة، عندما يتعرض جهاز العميل إلى تصدع في زجاجه الخلفي، فسيتمكن اليوم من استبدال الجزء الخلفي للجهاز بالكامل.

وأضافت أن هذا النوع من الإصلاحات التي تقدمه الشركة سيكون متاحا في جميع البلدان التي يباع فيها كل من "آيفون12" و"آيفون12 ميني"، وأما عن الجهازين "آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس" فهذه الخدمة لم تتاج لهم بعد.