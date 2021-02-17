"وسيم بـ59 دولارا ووليد بـ119"..شركة أثاث تواجه انتقادات لاختيار أسماء عربية لسلال القمامة

واجهت شركة أثاث كندية الكثير من الانتقادات، التي عرضها لمقاطعة منتجاتها، بسبب إطلاقها أسماء عربية على سلات للقمامة من تصميمها.

الشركة التي لديها تاريخ طويل من إطلاق أسماء بشرية على منتجاتها، من مقعد غرفة مائدة يسمى خوسيه، إلى أريكة جلدية بثلاثة مقاعد تسمى روان، والمصباح المكتبي دوروثي، سحبت منتجين لها من موقعها على الإنترنت بسبب تعرضها لحملة انتقادات واسعة هددت بالمقاطعة.

وعرضت الشركة منتجين من سلات القمامة، حمل أحدها اسم "وليد" على سلة نفايات مزودة بدواسة ومصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بقيمة 119 دولارا، والأخرى "وسيم"، بطراز أكثر تواضعا بقيمة 59 دولارا، وجاء في صفحة المنتج: "تمثل وسيم، بتصميمها الأنيق، تكملة جميلة لأي غرفة حديثة الطراز".

لتعود الشركة عن قرارها ببيان تعتذر فيه وتسحب المنتجين، وجاء فيه "انتبهنا إلى أن تسمية صناديق القمامة باسم أي شخص قد يكون مهيناً"، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.