عمدة بلدة في تكساس يستقيل بعد تعليقاته المسيئة للسكان عبر "فيسبوك"

استقال عمدة بلدة كولورادو في ولاية تكساس الأميركية، تيم بويد، اليوم الأربعاء، بعد أن قال للسكان "إنه لا يدين لهم بأي شيء"، بعد انقطاع الكهرباء والتدفئة جراء موجة البرد القارس التي تجتاح عددا من الولايات الأمريكية.

وكتب تيم بويد، في منشور سابق له على صفحته على موقع "فيسبوك"، تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وقام بحذفه لاحقا: "لا أحد يدين لكم أو لعائلتكم بأي شيء، لقد سئمت وتعبت من الناس الذين يبحثون عن صدقة، اللعنة!"، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

Did Tim Boyd, mayor of Colorado City, Texas, really just post this and delete it?



These people are a cancer pic.twitter.com/MAdsQGx7OM — Brandon Bradford (@BrandonLBradfor) February 16, 2021

وأضاف بويد: "المدينة والمقاطعة، جنبا إلى جنب مع مزودي الطاقة أو أي خدمة أخرى لا تدين لأحد بشيء". واعتبر أن "القوي وحده هو الذي سيبقى والضعيف سيهلك".

*Former* Mayor Tim Boyd who is sad and mad that his statements that everyone can read with their own eyes were taken out of context and that his wife was fired because of his post. I hope they don't file for unemployment since he feels government has no responsibilities to help. https://t.co/1cueXF5w3b pic.twitter.com/gJAAdl86eK — Amanda Baller (@dawnyb) February 17, 2021

وقال في منشور ثان، "إنه لن ينكر لدقيقة واحدة أي شيء قاله في المنشور السابق، لكنه اشتكى من تعرض زوجته للمضايقات وأعلن عن استقالته من منصبه في نفس المنشور".