أدريانا ليما ترحب بمحمد رمضان في عائلة "بريفيه ريفو"... فيديو

جاء ذلك بعد إعلان محمد رمضان إطلاقه خطا خاصا به في علامة بريفيه ريفو العالمية للنظارات.

وقال رمضان في حسابه على إنستغرام، اليوم الأربعاء: "قريباً نظارات محمد رمضان من بريڤيه ريڤو في الشرق الأوسط حفل الانطلاق قريباً من كاليفورنيا".

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو لعارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما التي تحمل خط خاص أيضا بها في بريفيه ريفو، تخاطبه فيه بالقول: "هاي محمد أريد أن أرحب بك في عائلة ريفيه ريفو، لقد رأيتك عدة مرات تستعمل نظارة أدريانا ليما، أريد أن أشكرك جدا لدعمك هذا".

وأضافت العارضة العالمية في رسالتها للفنان المصري: "أريد أن أستغل الفرصة لأخبرك أنني أتطلع للعمل معك".

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وينشغل محمد رمضان حاليا، بحسب موقع" في الفن"، بتصوير مسلسله الجديد "موسى" الذي يخوض به سباق دراما رمضان 2021، بمشاركة سمية الخشاب، وعبير صبري، وإيمان العاصي، وهبة مجدي، ورياض الخولي.