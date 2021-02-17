نجل عمرو أديب "يطارد" أخبارا "أساءت" لوالده: تجاهلوا أنه إنسان

فتح نجل الإعلامي المصري عمرو أديب، النار على مواقع إخبارية، اتهمها بالإساءة لوالده الذي تعرض مساء أمس لحادث سير.

وأعرب خالد عمرو أديب عن انزعاجه الشديد من تداول بعض المواقع للحادث "بشكل بعيد عن الإنسانية"، في إشارة إلى تقارير حول مواصفات سيارة والده وسعرها والتطرق للحديث عن قيمة تعاقد عمرو أديب مع قناة "MBC مصر".

واعتبر خالد في تصريحات أدلى بها لموقع "في الفن"، أن هذه الأخبار هدفها استفزاز القارئ لمهاجمة والده، لافتا إلى أن الكثير من زوار تلك المواقع أبدوا استياءهم من تجاهل الحادث والحديث عن السيارة.

وكشف خالد أنه اتصل بعدد من رؤساء تحرير المواقع الإخبارية وطلب منهم حذف الأخبار التي أغضبته هو وأفراد عائلته.

وقال إن رؤساء التحرير وعدوه بحذف الخبر دون محاولة تبرير نشره، مؤكدا أن هذا اعترافا ضمنيا منهم بارتكاب خطأ مهني بالحديث عن قيمة عقد عمرو أديب أو مواصفات سيارته التي تعرض للحادث وهو يستقلها.

وشدد خالد على أن من كتبوا تلك الأخبار "تجاهلوا أن عمرو أديب إنسان يتأثر مثل الآخرين، ولديه أسرة قد يتأذى أفرادها من قراءة تلك النوعية من الاخبار في ظل وقوع حادث له".

وأوضح أنه قرر بعد الاطمئنان على صحة والده عقب خروجه من المستشفى "التفرغ لتعقب تلك الأخبار والحرص على حذفها".

ومساء أمس الثلاثاء، تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب منقدم برنامج "الحكاية" على "MBC مصر"، لحادث سير بمحور منطقة دهشور في نطاق مدينة 6 أكتوبر، حيث اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة بأسطوانات غاز.

ونُقل أديب على أثر ذلك إلى المستشفى، حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلى منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل إسطوانات الغاز حيث الجميع بحالة صحية طيبة.