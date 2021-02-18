إنقاذ 3500 سلحفاة بحرية من الموت بردا... فيديو

تشهد العديد من الولايات الأمريكية موجة برد قارس أثرت على كل شيء حتى السلاحف البحرية، التي كادت أن تموت من شدة البرودة.

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، بأنه تم إنقاذ آلاف السلاحف البحرية بواسطة السكان في ولاية تكساس الأمريكية، بعدما كاد أن يقتلها البرد القارس.

ولفتت الوكالة إلى أن سكان مدينة ساوت بادري أيلاند، أنقذوا أكثر من 3 آلاف و500 سلحفاة بحرية، لكنهم يواجهون أزمة في حمايتها من الموت بسبب الظروف الجوية ووجودها خارج المياه.

وتسببت موجة الصقيع، التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية في تجمد بعض الأنهار، بينما غطت الثلوج 5 ولايات.

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، في وقت سابق، إن عشرات الملايين في الولايات المتحدة لموجة برودة قارسة قد تكون الأقسى منذ عقود، وهو ما أدى إلى إيقاف الخدمات البريدية في الولايات الخمس، وإلغاء أكثر من 2700 رحلة جوية، مشيرة إلى أنه جرى الإبلاغ عن ما لا يقل عن 9 حالات وفاة مرتبطة بالطقس عبر الولايات المتحدة.