أكثر من 200 "إيموجي"..."آيفون" يطرح رموزا تعبيرية جديدة... صور

ستشهد أجهزة "آيفون" في آخر تحديثات نظام تشغيلها، عددا من الرموز التعبيرية الجديدة "إيموجي"، التي سيصل عددها لأكثر من 200 رمز جديد.

فمن المتوقع أن تصبح هذه الرموز متاحة بدءا من الشهر القادم مع طرح أحدث تحديث لبرنامج التشغيل iOS 14.5.

وتم جمع هذه الرموز من الإصدارات التجريبية بواسطة Jeremy Burge، مؤسس Emojipedia و"كبير مسؤولي Emoji"، هي مزيج من الابتكارات الجديدة كليًا، والتعديلات على الرموز التعبيرية الحالية، وبعض التحديثات الفريدة لمنصة Apple.

Skin tone options for couples 👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍👩👨‍❤️‍👨👨‍❤️‍💋‍👨💏💑 in iOS 14.5 allow each to have a different skin tone. This works the same way as 👬👭👫 added in 2019. In beta now; public release soon. pic.twitter.com/UCUqgmCZ5L — Emojipedia (@Emojipedia) February 17, 2021

وسيكون هناك العشرات من الرموز التعبيرية الجديدة هذا العام، ومن المتوقع أن تكون أكثر تنوعا وشمولية مع أشكال جديدة من الرموز الحالية.

من حيث العدد، يتمثل أكبر تغيير في كيفية تمثيل المستخدمين لأنفسهم كزوجين. حتى الآن، فقط الأشخاص الذين يمسكون بأيديهم جاؤوا بخيارات لون البشرة، التي تمت إضافتها في عام 2019 إلى جانب القدرة على تمثيل الزوجين من نفس الجنس. الآن، أصبح هناك القدرة نفسها على مزج ألوان البشرة ومطابقتها، وتمثيل زوجين على أنهما أكثر من مجرد زوج من الوجوه الصفراء، موجودة في الرموز التعبيرية المحبوبة الأخرى، بما في ذلك الحب، على الرغم من أنه فات الأوان لعيد الحب.

iOS 14.5 is in beta now, coming to a public release soon. This supports Emoji 13.1, the latest emoji list with these new additions 📲 https://t.co/tdSiIYB0gI pic.twitter.com/BimawJoBUy — Emojipedia (@Emojipedia) February 17, 2021

بالنسبة للكثيرين، قد يكون التغيير الأبرز هو تعديل Apple فقط لكيفية عرض رمز تعبيري للحقنة، حيث يميل الرمز التعبيري، الذي يُعرَّف فقط على أنه يُظهر "حقنة"، إلى وضع قطرتين من الدم منذ بدايته الأولى في الهواتف المحمولة اليابانية في أوائل القرن الحادي والعشرين. الآن، قامت Apple بتحديثها إلى صورة ذات أغراض أكثر عمومية، تحتوي على سائل صاف - وواحد مثالي للتباهي بأنك تلقيت للتو لقاحًا ضد Covid، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.