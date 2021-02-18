أحمد مكي ينشر ملصق "الاختيار 2 - رجال الظل"

ويظهر مكي في الملصق الدعائي الذي وضعه على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحمل بندقية وإلى جواره الممثل كريم عبد العزيز، الذي يشاركه البطولة، وهو يحمل بنقدية أيضا. وعلق مكي على الصورة: "إن شاء الله رمضان 2021".

ومسلسل "الاختيار2 - رجال الظل"، من إنتاج سينرجي، وتأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

وأشارت الشركة إلى أن العمل يشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد وعدد من ضيوف الشرف.

و"الاختيار2"، هو النسخة الثانية من مسلسل "الاختيار" الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا واسعا، وكان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.

وتناول حياة الضابط أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي قتل بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وتدور قصة مسلسل الاختيار 2، بحسب عدد من المواقع الإخبارية، حول بطولات رجال الشرطة المصرية في التصدي للأعمال الإرهابية التي اعقبت عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، وما تلاها من أحداث أضخمها فض اعتصام أنصار الإخوان في ميداني رابعة العدوية، والنهضة.