كيف يختار "كلوب هاوس" شعار تطبيقه وما هو شعاره الحالي... صور

تصدر تطبيق "كلوب هاوس" (Clubhouse)، قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا في App Store، في الآونة الأخيرة.

يتميز التطبيق بالصور التي تمثل شعاره، حيث لا يوجد شعار خاص للتطبيق.

حيث يتم تغيير الصورة الرئيسية للتطبيق كل فترة، ليتم وضع صور المستخدمين النشطيين له.

وشهد التطبيق أولى قفزاته للشهرة في فبراير 2021، عندما غرد مؤسس "تيسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك في التطبيق قائلا " اليوم الساعة 10 مساءً في لوس أنجلوس".

وبالفعل في 1 فبراير، كان هناك مليوني شخص على الشبكة الاجتماعية، وبلغت قيمتها مليار دولار. ويمكنك الدخول في محادثات التطبيق باستخدام دعوة من مستخدم آخر. هناك طريقة أخرى هي التسجيل وانتظار شخص ما من قائمة جهات الاتصال لفتح الوصول، بحسب ما نقل موقع "360".

لا يحتوي Clubhouse على الرسائل النصية المعتادة، وتتم جميع الاتصالات باستخدام الصوت. في الوقت نفسه، حاول المطورون التأكد من عدم إمكانية تسجيل المحادثات. لكن هذه ليست السمة المميزة الوحيدة للشبكة الاجتماعية الجديدة.

وتزين صورة التطبيق حاليا صورة فنان البوب ​​أكسل منصور، وظهر وجه الموسيقي على الأيقونة يوم 8 فبراير، وافتتح غرفة للمشاركة في التطبيق حيث يغني كل ليلة.

وولد منصور في لوس أنجلوس وعاش في خمس دول في أربع قارات. يعيش الآن في موريشيوس ويبث البث في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادي لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على النوم.

wow. this all started with singing lullabies with a couple of friends on this app called clubhouse and now we’re here! I AM AN ICON 🤯 thank you @joinclubhouse for this opportunity, you da coolest. pic.twitter.com/RyPZPClzDf — Axel Mansoor (@iamaxelm) February 10, 2021

قبل منصور، كان وجه Clubhouse موسيقيًا آخر - Bomani X. وكتبت قناة CNBC أن عازف الجيتار وكاتب الأغاني اشترك في التطبيق في يوليو وبدأ العزف على جيتاره. قام لاحقًا بإنشاء غرفة Cotton Club وركز بالكامل على الموسيقى. بدأ Bomani X في إقامة حفلات منفردة واللعب جنبًا إلى جنب مع فنانين آخرين.