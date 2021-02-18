شريف عامر يكشف سبب عدم اتصاله بعمرو أديب... فيديو

كشف الإعلامي المصري شريف عامر سبب عدم اتصاله على الهواء بزميله عمرو أديب لطمأنة الجمهور عليه بعد تعرضه لحادث سير.

وقال عامر في برنامجه "يحدث في مصر" الذي يعرض عبر قناة MBC مصر إن عمرو أديب يعاني من آلام شديدة، وهو أمر طبيعي نتيجة قوة التصادم في الحادث.

وأضاف أنه كان بإمكانه الاتصال بأديب على الهواء لطمأنة جمهوره، لكنه فضل أن ينتظر حتى يخرج بنفسه ويطل على جمهوره من خلال برنامجه "الحكاية" ويحكي لمتابعيه ما حدث.

وأعرب شريف عامر عن استيائه الشديد من شماتة البعض في عمرو أديب، مضيفا أنه من الطبيعي أن يختلف معه البعض لكن من غير المقبول أن يكون هناك شماتة وتشفي.

ومساء أمس الثلاثاء، تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب منقدم برنامج "الحكاية" على "MBC مصر"، لحادث سير بمحور منطقة دهشور في نطاق مدينة 6 أكتوبر، حيث اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة بأسطوانات غاز.

ونُقل أديب على أثر ذلك إلى المستشفى، حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلى منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل إسطوانات الغاز حيث الجميع بحالة صحية طيبة.