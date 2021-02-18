فيل يحول أحد أعضائه إلى خرطوم إطفاء... فيديو

يعد الفيل من الحيوانات الثديية الضخمة، التي يصل وزن بعضها إلى نحو 6 آلاف كيلوغرام، بينما يتجاوز طولها 6 أمتار.

ويمتلك الفيل خرطوما طويلا يعتمد عليه في شرب الماء وتناول الطعام بسبب حجمه الضخم الذي لا يتيح له الاقتراب من الأرض دون استخدامه.

Elephant taking revenge on his neighbor..



Look at his smile 🤣 pic.twitter.com/RUfgILswEc — Buitengebieden (@buitengebieden_) February 18, 2021

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" فيلا يستخدم خرطومه في الانتقام من أحد جيرانه بطريقة لطيفة، حيث يقوم بملء خرطومه بالماء ثم رفعه باتجاه حيوان آخر مجاور له وإطلاق رشفة ماء في اتجاهه على غرار إطلاق الماء من خراطيم إطفاء الحرائق.