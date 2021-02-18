علماء يعيدون رسم خريطة مسطحة للأرض بشكل دقيق.. فيديو

قام علماء من جامعة برينستون الأمريكية، بإعادة رسم خريطة الكرة الأرضية على نحو جديد، بحيث تعرض بشكل مسطح.

وذكرت صحيفة "princeton" العلمية الأمركية، أن أحد أهداف هذا العمل هو السماح لخط الاستواء بالدوران حول حافة الكرة الأرضية.

"This is a map you can hold in your hand." 🗺️



A fundamental re-imagining of how maps can work has resulted in the most accurate flat map ever made, developed by #PrincetonU's @JRichardGott and @RobertVanderbei and @Drexel's David Goldberg: https://t.co/Aw14j8m0Xm pic.twitter.com/RLbIMNQmYc — Princeton University (@Princeton) February 15, 2021

​ وأوضحت أن الخريطة بشكلها هذا تكون أقلَّ تشويها لبعض المناطق، وأكثر دقة في رسم خريطة أستراليا والقطبين الجنوبي والشمالي، ففي الخرائط التقليدية، دائما ما يتم بتر القطبين بحيث لا تظهر خريطة العالم بشكل متصل.