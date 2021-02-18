علماء يعيدون رسم خريطة مسطحة للأرض بشكل دقيق.. فيديو

وذكرت صحيفة "princeton" العلمية الأمركية، أن أحد أهداف هذا العمل هو السماح لخط الاستواء بالدوران حول حافة الكرة الأرضية.
"This is a map you can hold in your hand." 🗺️— Princeton University (@Princeton) February 15, 2021
A fundamental re-imagining of how maps can work has resulted in the most accurate flat map ever made, developed by #PrincetonU's @JRichardGott and @RobertVanderbei and @Drexel's David Goldberg: https://t.co/Aw14j8m0Xm pic.twitter.com/RLbIMNQmYc
وأوضحت أن الخريطة بشكلها هذا تكون أقلَّ تشويها لبعض المناطق، وأكثر دقة في رسم خريطة أستراليا والقطبين الجنوبي والشمالي، ففي الخرائط التقليدية، دائما ما يتم بتر القطبين بحيث لا تظهر خريطة العالم بشكل متصل.
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