جابر القرموطي يغرد عن "الظروف الصعبة" ومتابع يحاول توريطه في السياسة

غرد الإعلامي المصري جابر القرموطي عن الظروف الصعبة التي يمر بها الناس في بلاده جراء التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال القرموطي على حسابه بموقع تويتر: "ربنا يلطف بناس كتير اتأثرت أوضاعهم بصورة صعبة..ناس حالتهم كانت معقولة، حاليا بيبيعوا أثاث بيتهم عشان المعيشة...ناس تانية تبحث عن عمل بعد ماكانوا أصحاب عمل. ومش لاقيين للأسف".

ربنا يلطف بناس كتير اتأثرت أوضاعهم بصورة صعبة..ناس حالتهم كانت معقولة، حاليا بيبيعوا اثاث بيتهم عشان المعيشة...ناس تانية تبحث عن عمل بعد ماكانوا أصحاب عمل. ومش لاقيين للأسف.

الظروف فعلآ صعبة..ربنا المعين للجميع..يارب — جابر القرموطى (@gaberelkarmouty) February 18, 2021

ووجه أحد المتابعين سؤالا لجابر القرموطي قائلا: "أقدر (هل أستطيع) اعتبرها تويته سياسية يا أستاذ جابر؟".

ورد الإعلامي المصري بقوله: "تويتة "إنسانية "مش سياسية، بلاش (لا يجب) نحول هموم الناس لمعركة سياسية العالم كله متأثر سلبا، ولا نملك إلا الدعاء لله يزيل الهموم ويفرجها".

تويتة " انسانية "مش سياسية....بلاش نحول هموم الناس لمعركة سياسية ....العالم كله متأثر سلبا، ولا نملك إلا الدعاء لله يزيل الهموم ويفرجها. https://t.co/eY0wOco5H4 — جابر القرموطى (@gaberelkarmouty) February 18, 2021

ومؤخرا أثار جابر القرموطي ضجة على مواقع التواصل في مصر، بعد طرحه أغنية راب يدافع من خلالها عن المرأة التي بلغت سن الأربعين.

واشتهر القرموطي بإثارة الجدل بأفكاره الغريبة في برامجه التلفزيونية، وكان آخرها إجرائه لقاء عبر فضائية "الحياة" المصرية مع فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن قام شخص بالتنكر في الهيئة العلمية للفيروس، وجلس ليجري حوارا طريفا معه.