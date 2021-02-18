كاميرات حديقة سفاري بريمورسك توثق "موعدا غراميا" بين النمر السيبيري "آمور" ووليفته

فلاديفوستوك - سبوتنيك. وأوضح الفيديو الذي نشرته إدارة الحديقة اليوم، كيف قامت الوليفة "أوسَوري" بضرب النمر "آمور" بمخالبها عدة مرات قبل أن يتلامس وجه كل منهما بوجه الآخر بحنان. وذكر موقع حديقة سفاري بريمورسك أن النمر ووليفته التقيا في عرين واحد في التاسع من شباط/فبراير.

كانت السلطات الروسية قد نقلت "أوسَوري"، التي تبلغ من العمر نحو سبع سنوات، من حديقة حيوان موسكو إلى سفاري بارك بريمورسك كوليفة للنمر السيبيري "آمور"، حيث أنجبا النمر "شيرخان"، الذي تم نقله في كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى الإمارات العربية المتحدة كوليف لأنثى نمر أخرى، في إطار برنامج التزاوج الخاص بهذا النوع من الحيوانات النادرة، ونمرا آخرا مات بعد خمسة أيام من مولده بسبب عدم تقبل أنثى النمر "أوسَوري" للمولودين الجديدين، حيث رفضت إرضاعهما، أما "شيرخان"، فقد تمكن القائمون على حديقة السفاري من إنقاذه.

كان النمر السيبيري "آمور" قد اشتهر على مواقع الإنترنت في عام 2015 بعد الإعلان عن قصة صداقته مع ذكر الماعز "تيمور"، الذي قدمته إدارة الحديقة للنمر "آمور" كطريدة، لكن ذكر الماعز دافع عن نفسه، مما دفع "آمور" للعزوف عن التهامه، ونشأت بينهما علاقة صداقة.