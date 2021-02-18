فنانة مصرية تؤكد: أوشكت ألا أتزوج بسبب تشخيص طبي خاطئ... فيديو

وبحسب لقاء لها وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل ببرنامج "معكم منى الشاذلي على قناة "سي بي سي" أكدت بشرى أنها كانت ضحية تشخيص خاطئ لمشكلة كبيرة في القلب.

وأكد سالم أن قصة حب جمعته ببشرى منذ كان عمرهما 14 عاما، غير أنها صارحته وهي في الـ16 من عمرها وقالت: "عندي مشكلة في القلب، ولا يمكن أن أتزوج، ويجب أن نفترق".

وعلق سالم قائلا: "لم يكن فيلما لأمينة رزق، سافرت لإنجلترا وعادت، واتضح أن التشخيص خاطئ، وليس عندها مشكلة في القلب."

وأوضحت بشرى أن حالتها كانت قد تم تشخيصها على أنها حمى روماتيزمية شديدة جدا، وقالت: "أنا ضحية تشخيص خاطئ... كانت عندي مشكلة في القلب فعلا وأعالج منها، لكن ما تم تشخيصه كان أضخم بكثير، وبقيت أعالج إلى الجامعة."

وكشف سالم هيكل أنه صدم عندما علم بخطبة بشرى إلى أحد أقربائه بعد عودتها من إنجلترا، فخطب في نفس اليوم الذي رآها فيه في الساحل الشمالي وعلم بخطبتها، وبعد عامين أو ثلاثة فسخ كل منهما خطبته.

وعن شعوره في تلك المرحلة، قال سالم هيكل: "كنت أكرهها لكن كنت أرسل لها رسائل، ما أخبارك، وتزوجت قبلها، وعندما تزوجت هي كنت أعمل في العراق، وقد أرسلت لي رسالة تدعوني لفرحها"

وتابع: أخذت الطائرة ونزلت، لم يكن ممكنا ألّا أحضر فرحها، وعندما سلمت عليها في الفرح، قلت لها قلبك كويس وتعرفي تتجوزي أهه".