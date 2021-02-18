"موته أشعل احتجاجات جماهيرية"... مسلسل جديد من "ديزني" عن طالب فرنسي ذي أصول جزائرية

تعمل شركة "ديزني بلس" التجارية الأوروبية العامة على تحويل قصة "مالك أوسكين"، الطالب الفرنسي الجزائري إلى مسلسل جديد سيتم عرضه عبر منصاتها، حسبما ذكر موقع فني مختص.

وتعتبر حكاية أوسكيني قصة لفيلم فرنسي كلاسيكي كان من بطولة "فينيست كاسيل" وحمل عنوان "لا هاين" ونال قبولا كبيرا في ذلك الوقت، كما حصل على المرتبة رقم 32 بين أفضل أفلام السينما العالمية في عام 2010، وذلك وفقا لموقع "esquireme".

ووفقا لشركة ديزني، فإن مسلسل أوسكين الذي تجهز لإطلاقه، سيكون عبارة عن أربعة أجزاء، تحكي عن كفاح أوسكين وعائلته ضد الظلم والتأثير الذي أحدثه موت أوسكين على المجتمع الفرنسي، إذ تسببت وفاته بقيام احتجاجات جماهيرية في فرنسا وأسفرت عن تغيير القوانين التي كان أوسكين يحتج عليها.

كما أعلنت الشركة أن كلا من "أنطوان شيفرولييه" الذي قام بإخراج فيلم البارون نوار سابقا، والكاتبة الفرنسية التونسية "فايزة غين"، سيشاركان في إنتاج هذا العمل.

وفي سياق الأعمال التي تتجهز شركة ديزني لعرضها، فقد أعلنت عن إنتاجها سلسة من ثمانية أجزاء تدور خلف كواليس نادي كرة القدم الهولندي.

وكذلك فمن المقرر أيضا أن تقوم الشركة أيضا بإطلاق دراما رومنسية من ثمانية أجزاء للمخرج التركي الإيطالي "فرزان أوزبيتك" بعنوان الملائكة الجاهلة.