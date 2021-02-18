بصورة رومانسية فوق الثلوج... نتنياهو يشعل الجدل على تويتر

أشعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، جدلا واسعا على موقع تويتر، بعدما نشر صورة رومانسية تجمعه بزوجته سارة على الثلوج.

وظهر نتنياهو في حديقة منزله في شارع بلفور في القدس الغربية وهو يحتضن زوجته سارة، معلقا بالقول: " ثلوج سعيدة للجميع"، في إشارة للثلوج التي اكتست بها الحديقة.

שלג שמח לכולם ❄️❤️🇮🇱 pic.twitter.com/XeL8IbpORq — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 18, 2021

وفيما أثنى البعض على الزوجين نتنياهو، والصورة الرومانسية التي التقطت لهما على خلفية الثلوج البيضاء، الأمر الذي يعطي إحساسا بالنقاء، أبدى آخرون بعض الملاحظات الدقيقة.

وتساءل أحد المغردين عن سبب وجود إسطوانات غاز مكشوفة في منزل رئيس الوزراء كما ظهرت في الصورة.

למה בבית ראש הממשלה בלוני גז חשופים לעין כל? pic.twitter.com/VpTCWBYxgC — אהוד (@ehud_do) February 18, 2021

فيما أشار آخر إلى الصدأ الذي يظهر على أحد الجدران، متسائلا: "لماذا يجب أن يظهر منزل رئيس وزراء إسرائيل هكذا؟".

למה בית של ראש ממשלה בישראל צריך להראות כך? pic.twitter.com/SZn4Zma5t8 — בני רוזנטל Benni Rozental (@bnyiroz) February 18, 2021

وعلى المنوال نفسه، كتبت مغردة: "صورة حزينة.. إنه لأمر مؤسف أن الجدار كله مملوء بالصدأ، يا للعار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعيش هكذا".

תמונה מהממת!

רק חבל שכל הקיר מלא בחלודה, איזה בושות שככה גר ראש ממשלת ישראל. — דבורה 🐝⁦🇮🇱⁩ (@devorah555) February 18, 2021

معارضو نتنياهو الذين ينظمون كل سبت منذ شهور تظاهرات أمام منزله وفي مناطق أخرى في إسرائيل مطالبين برحيله عن المشهد السياسي لم يغيبوا عن المشهد.

وعلقت أحدهم بنشر صورة تحوي كلمة "ارحل" مكتوبة على الثلوج.

ويواجه نتنياهو تهما بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد بدأت محاكمته فيها في 24 مايو/أيار الماضي، بينما يقول إنه برئ من تلك التهم التي حيكت ضده لإقصائه عن المشهد السياسي، وفق قوله.

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل انتخابات هي الرابعة خلال عامين في 23 مارس/آذار المقبل، لاختيار 120 عضوا في الكنيست، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.