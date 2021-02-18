بصورة رومانسية فوق الثلوج... نتنياهو يشعل الجدل على تويتر

وظهر نتنياهو في حديقة منزله في شارع بلفور في القدس الغربية وهو يحتضن زوجته سارة، معلقا بالقول: " ثلوج سعيدة للجميع"، في إشارة للثلوج التي اكتست بها الحديقة.
שלג שמח לכולם ❄️❤️🇮🇱 pic.twitter.com/XeL8IbpORq— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 18, 2021
وفيما أثنى البعض على الزوجين نتنياهو، والصورة الرومانسية التي التقطت لهما على خلفية الثلوج البيضاء، الأمر الذي يعطي إحساسا بالنقاء، أبدى آخرون بعض الملاحظات الدقيقة.
وتساءل أحد المغردين عن سبب وجود إسطوانات غاز مكشوفة في منزل رئيس الوزراء كما ظهرت في الصورة.
למה בבית ראש הממשלה בלוני גז חשופים לעין כל? pic.twitter.com/VpTCWBYxgC— אהוד (@ehud_do) February 18, 2021
فيما أشار آخر إلى الصدأ الذي يظهر على أحد الجدران، متسائلا: "لماذا يجب أن يظهر منزل رئيس وزراء إسرائيل هكذا؟".
למה בית של ראש ממשלה בישראל צריך להראות כך? pic.twitter.com/SZn4Zma5t8— בני רוזנטל Benni Rozental (@bnyiroz) February 18, 2021
وعلى المنوال نفسه، كتبت مغردة: "صورة حزينة.. إنه لأمر مؤسف أن الجدار كله مملوء بالصدأ، يا للعار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعيش هكذا".
תמונה מהממת!— דבורה 🐝🇮🇱 (@devorah555) February 18, 2021
רק חבל שכל הקיר מלא בחלודה, איזה בושות שככה גר ראש ממשלת ישראל.
معارضو نتنياهو الذين ينظمون كل سبت منذ شهور تظاهرات أمام منزله وفي مناطق أخرى في إسرائيل مطالبين برحيله عن المشهد السياسي لم يغيبوا عن المشهد.
وعلقت أحدهم بنشر صورة تحوي كلمة "ارحل" مكتوبة على الثلوج.
February 18, 2021
ويواجه نتنياهو تهما بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد بدأت محاكمته فيها في 24 مايو/أيار الماضي، بينما يقول إنه برئ من تلك التهم التي حيكت ضده لإقصائه عن المشهد السياسي، وفق قوله.
ومن المقرر أن تشهد إسرائيل انتخابات هي الرابعة خلال عامين في 23 مارس/آذار المقبل، لاختيار 120 عضوا في الكنيست، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.
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