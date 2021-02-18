دارين حداد تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

كشفت الفنانة التونسية، دارين حداد، آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت حداد، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، إنها خضعت للمسحة PCR لغرض السفر وثبتت إيجابيتها.

وأشارت دارين حداد، إلى أنها مريضة بالربو، ودائما تشعر بضيق التنفس وتتناول له الأدوية.

View this post on Instagram A post shared by DarineHaddad دارين حداد (@dareen_haddad)

وأوضحت أنها لم تتوقع الإصابة بفيروس كورونا، لالتزامها بكافة الإجراءات الاحترازية من ماسكات وغيرها، وستلتزم بالجلوس في البيت لمدة أسبوعين.

يشار إلى أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "سوق الحرير"، وهو من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، وعبد الرحيم حسن، ونهال عنبر، وماجد الشرقاوي، ودارين حداد.