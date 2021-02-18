زوج بشرى يبكي أمام منى الشاذلي... والفنانة تعلق... فيديو

ولم يستطع هيكل تمالك نفسه، خلال الحلقة، لدى عرض فيديو خطوبته هو وبشرى في مهرجان الجونة، بعد أن فاجأها أمام أصدقائهما وتقدم للزواج منها، ليتوج بذلك قصة حب طويلة.

وقالت بشرى تعليقا على تأثر زوجها بالمشهد: "هو عاطفي جدا ولديه مشاعر كثيرة متخبطة، وطال انتظارها"، ثم التفتت إليه وقالت: "أنا موجودة جانبك الآن" قبل أن يبادر إلى تقبيل يدها.

وأضافت أن زوجها لا يصدق أحيانا أنهما تزوجا بالفعل، ما يتطلب منها أن تقسم له أنها زوجته بالفعل.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتفلت بشرى وهيكل بعقد قرانها في حفل عائلي، اقتصر الحضور فيه على الأهل بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

لكن قصة الحب بينهما وكما كشفت بشرى لمنى الشاذلي تعود لنحو 25 عاما، قبل أن تفرقهما الأيام، ثم تعود لتجمعهما مجددا في عش الزوجية.