زوجة صالح جمعة تكشف مفاجأة في أول تعليق لها على أزمته مع صوفينار

كشفت زوجة لاعب النادي الأهلي السابق، صالح جمعة، أمس الأربعاء، عن مفاجأة في أول تعليق منها على أزمته مع الراقصة الأرمينية صوفينار.

وأفصحت بسنت عبد الحميد أنها منفصلة عن زوجها صالح منذ عامين، ولكن لم يقع الطلاق بينهما بصورة رسمية، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وتابعت أنها طلبت الحصول على الطلاق منه أكثر من مرة، وكان آخرها بعد أزمة صوفينار، معربة عن حزنها مما يحدث حاليا.

وأشارت إلى أن صالح جمعة تحدث معها عقب الضجة المثارة بشأن علاقته بصوفينار لتوضيح حقيقة الأمر لها، وأكد أنها من راسلته في البداية وقام بالرد عليها بعد ذلك".

وأبدت زوجة صالح جمعة اندهاشها من تصريح صوفينار بأنها لم تعرف هوية زوجها، وشددت أنه

"من غير المنطقي ألا تعرف الراقصة من هو صالح جمعة، وحتى وإن كانت لا تعرف فعلى أقل تقدير يمكنها أن تدخل على حسابه بعد رسائله وكانت ستعرف من هو بمنتهى السهولة".

كما استغربت في الوقت ذاته من خروج زوجها للدفاع عن نفسه وسمعته من مزاعم صوفينار بشأنه، خاصة وأنه قال إنها من بدأت في مراسلته.

وقالت: "لا أعرف أين الحقيقة، ولا أعرف ماذا أقول، ولكني حزينة لإقحام اسمي في كل مشكلة تخص زوجي رغم انفصالي عنه وصمتي طوال الفترة الماضية".

وكانت الراقصة الأرمينية صوفينار نشرت صورا لرسائل لاعب الأهلي السابق صالح جمعة، التي أرسلها لها عبر حسابها على "إنستغرام".

وظهر في الصور، التي نشرتها صوفينار أن اللاعب قد وضع لها عددا من القلوب على صورها، التي تشاركها عبر الموقع، وبالرغم أن فعل جمعة، شائع عبر الموقع إلا أن الراقصة الشهيرة علقت معربة عن استغرابها قائلة: "إيه ده؟".