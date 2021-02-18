5 تمارين منزلية سهلة ستبقيك نشيطا على مدار اليوم

يهتم الكثير من الناس بالحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية، وربما إنقاص وزنهم، ولكنهم دوما ما يهملون في تمارينهم الرياضية التدريبات الخاصة بالساق.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن معظم الناس يهتمون لإنقاص الوزن بتقوية عضلات البطن، ولكنهم لا يدركون أن عضلات الساق، قد تكون أكثر أهمية لجسم الإنسان، لأنها هي من ستبقيه نشيطا على مدار اليوم.

ويمكن أن تساعد تلك التمارين على حرق المزيد من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى الحماية من أمراض مختلفة، مثل ضغط الدم والسكري والقلق والاكتئاب والتهاب المفاصل، علاوة على أنها تعزز الطاقة وتحسن مزاجك، وتقوي المناعة.

وجاءت أبرز التمارين المنزلية السهلة على النحو التالي

1- القرفصاء:

يمكن أن يكون هذا التمرين صعبا في البداية، لكن مع الوقت والممارسة ستعتاد عليه.

يركز تمرين القرفصاء على تقوية عضلات ساقيك وعضلات المؤخرة والعضلات المحيطة بهما، وتحسين اللياقة البدنية للجزء الأسفل من الجسم بالكامل.

ويكمن التمرين في الجلوس بوضعية القرفصاء مع ساقيك على وضعية "X".

2- الجلوس للجدار

ابحث عن جدار جيد، وقم بإمالة ظهرك عليه، وانزلق لأسفل، حتى تصبح ساقيك في الزاوية اليمنى.

ويختبر هذا التمرين قدرة الجسم على التحمل، ويعمل هذا التمرين على تقوية عضلات الساقين وتناغمها بشكل مثالي.

3- الاندفاع

تمرين مثالي للساق بالمنزل، ويركز على الورق والعضلات الرباعية والأرداف وأوتار الركبة، وتناسق الجزء السفلي من الجسم بالكامل.

ويعمل هذا التمرين عن طريق ترك ساقك يندفع إلى الأمام بالاتكاز لأعلى على الركبة.

ويمكن أداء هذا التمرين بعد أو قبل ممارسة تمرين القرفصاء، لتحقيق نتائج أفضل.

4- رفع الساق

تعتبر تمرينات رفع الساق سهلة جدا، وتعمل عن طريق رفع الساق الجانبية ورفع الفخذ الداخلي معها.

ويعزز التمرين من زيادة مرونة الجزء السفلي ويضمن نمو العضلات أيضا.

5- صنابير الركبة

يقول الخبراء إن تمرين صنابير الركبة، عبر ثني الركبتين وإمالتهما يمينا وشمالا، يعمل على تقوية عضلات القلب وتقوية الجزء السفلي من الجسم.