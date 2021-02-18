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    النجمة الأمريكية باريس هيلتون

    باريس هيلتون تعلن عن مفاجأة في عيد ميلادها الـ40 تخطف ملايين الإعجابات... صور

    © AFP 2021 / Alberto E. Rodriguez
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    حازت المفاجأة التي أعلنت عنها المليارديرة الأمريكية ووريثة سلسلة فنادق "هيلتون" العالمية، باريس هيلتون، في عيد ميلادها الـ40، على إعجاب الملايين من معجبيها.

    وأعلنت هيلتون، أمس الأربعاء، عن خطبتها على رجل الأعمال، كارتر ريوم، في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في نفس يوم عيد ميلادها.

    النجمة الأمريكية باريس هيلتون
    © AFP 2021 / Alberto E. Rodriguez
    باريس هيلتون تكشف عن انطباعاتها بشأن زيارتها الأولى للسعودية
    وأشارت هيلتون على موقعها على الإنترنت إلى أن طلب الزواج منها هو "كل ما حلمت به".

    وأضافت لمعجبيها أنها وريوم قاما بجولة قبل تناولهما العشاء على الشاطئ، قبل أن يسقط على ركبته ليطلب منها الزواج.

    وتابعت أن عرض الزواج أعقبه احتفال مع أسرتها وأصدقائها المقربين.

    وأكدت أنها لا ترغب في قضاء كل عمرها سوى مع كارتر ريوم.

    وشاركت باريس هيلتون معجبيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورا لها مع خطيبها من يوم الخطوبة وهما يرتديان الملابس البيضاء، والتي حازت على أكثر من 4 ملايين إعجاب.

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    وبدأت علاقة باريس هيلتون وكارتر ريوم، عام 2019.

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