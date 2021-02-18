ممثل تونسي يشارك "ذا روك" في فيلمه الجديد "بلاك آدم"... صور

أكد الممثل التونسي علاء الدين مروان كنزاري، الذي لعب دور جعفر في فيلم "الحركة الحية" من إنتاج شركة ديزني 2019، أنه سيمثل دور البطولة إلى جانب الممثل الأمريكي دواين جونسون "ذا روك" في فيلم البطل الخارق الجديد "بلاك آدم".

فيلم الإثارة والحركة والمغامرة هو متابعة التي طال انتظارها مع شخصيتين متنافستين هما كنزاري وجونسون، بحسب ما ذكر موقع "arabnews".

View this post on Instagram A post shared by Marwan Kenzari (@marwankenzari)

أكد الممثل التونسي الهولندي الخبر على حسابه على إنستغرام، يوم الأربعاء، وكتب: "يشرفني أن أنضم إلى فريق التمثيل الرائع في دي سي" بلاك آدم"".

لا يزال الدور الذي سيلعبه كنزاري غير معروف. ومن المفترض أن يتم عرض الفيلم في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.