عودة الإعلامي المصري عمرو أديب للمستشفى إثر مضاعفات من حادث السيارة... صورة

كشفت تقارير مصرية، اليوم الخميس، أن الإعلامي عمرو أديب سيعاود دخول المستشفى من جديد بعد تعرضه لحادث سيارة.

وسيجري أديب فحوصات جديدة بعد شعوره ببعض الآلام أثناء تواجده في منزله، عقب خروجه من المستشفى بعد الحادثة التي تعرض لها على طريق دهشور، بحسب مصدر مقرب من الإعلامي لصحيفة "المصري اليوم".

وتابع أن عمرو أديب لن يعود للظهور في برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" قبل أسبوع من الآن، وذلك حتى يطمئنن الأطباء على حالته الصحية بعد شكواه من الآلام، بسبب الكدمات الشديدة التي تعرض لها إثر الحادث.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطت لعمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي أثناء مغادرتهما المستشفى، بعد علاجه إثر تعرضه لحادث السيارة.

سرّب بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطت للإعلامي المصري #عمرو_اديب وزوجته الإعلامية #لميس_الحديدي أثناء مغادرتهما المستشفى حيث تم علاجه إثر تعرضه لحادث سير pic.twitter.com/aaWkQYifFE — مجلة الجميلة (@Aljamilamag) February 18, 2021

​وتعرض الإعلامي المصري عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" على "MBC مصر"، مساء الثلاثاء، لحادث سير في محور منطقة دهشور في نطاق مدينة 6 أكتوبر/تشرين الأول، حيث اصطدمت مقدمة سيارته بسيارة نقل محملة بأسطوانات غاز.

ونقل أديب على أثر ذلك إلى المستشفى، حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلى منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل إسطوانات الغاز حيث الجميع بحالة صحية طيبة.