مخمور يسرق حفارة ويقودها بجنون... فيديو

اعتقلت الشرطة في كازخستان شابا مخمورا، بتهمة سرقة حفارة والتجول بها بسرعة جنونية في شوارع العاصمة.

واعترف الشاب، البالغ من العمر 30 عاما، بسرقة الحفارة بعد شربه الكحول في منزل صديقه، وانطلق بها لأجل المتعة.

ووصلت الشرطة بعد تلقيها بلاغات من السكان المحليين، ليجدوا الشاب غارقا في نومه على مقود الحفارة، ليتم اعتقاله على الفور.

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وقال صاحب الحفارة " لم يخطر ببالي حتى أن أحدا ما يمكن أن يسرق المعدات الثقيلة، لذا نترك المفاتيح بداخلها.

ورفعت دعوى جنائية ضد الشاب بموجب المادة 200 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان المتمثلة بـ "الاختطاف".