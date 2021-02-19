"لها أولاد مهمين في روتانا"... رئيس الشركة يوجه رسالة إلى إليسا

وجه الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" السعودية، سالم الهندي، رسالة إلى الفنانة اللبنانية، إليسا، بالتزامن مع قرب انتهاء عقدها معها.

وقال الهندي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "حرام أن الشيء الناجح يتم اللعب به، وعلاقتنا مع إليسا قصة نجاح، ومن الجميل تستمر أن قصة النجاح تستمر وأبوابنا مفتوحة، خاصة وأن علاقتنا ممتازة معها وهناك الكثير من الاتصالات بيننا".

ولفت سالم الهندي إلى أن إليسا لديها العديد من الألبومات من الغنائية في شركة "روتانا"، والتي وصفها بأنها "أبناؤها".

وقال:

"إليسا لها أولاد مهمين في "روتانا"، وهذه الألبومات نعتبرها أولاد للفنان، وكل هذه الألبومات موجودة ويفترض أن يحافظ عليها المكتب".

ونفى سالم الهندي إن كان سبب تأخر انتهاء عقد إليسا هو "الشرط المادي"، موضحا أن السبب هو فيروس "كورونا" المستجد الذي تسبب تعطيل العديد من مشروعات شركة "روتانا".

واختتم رئيس شركة "روتانا" سالم الهندي رسالته إلى إليسا، قائلا: "كلنا نحبك والله يوفقك دائما، ومتألقة وناجحة".

يشار إلى أن إليسا صدمت جمهورها في أغسطس/ آب الماضي، بوجود رسالة وداع منها لشركة "روتانا" على نسخ الألبوم الأخير لها "صاحبة رأي"، بعد طرحه في المتاجر بدبي.

وتداول جمهور إليسا، اليوم، صورا من غلاف ألبوم "صاحبة رأي"، مرفقة بالغلاف رسالة وداع إلى شركة "روتانا"، وقالت إن ألبومها هو الأخير مع الشركة.

وشبهت الفنانة اللبنانية مغادرتها الشركة كانفصال الابنة عن منزل والدها لبناء منزلها الخاص ولتستقل بحياتها الخاصة.

وقالت إليسا في رسالتها على الألبوم، إنها قررت القيام بعملها والاستثمار في الأمل، وإطلاق الألبوم رغم الأحداث غير العادية في 2020، ورغم التحديات والأحداث التي يمر بها لبنان، ولكي تثبت أن لبنان مصدرا للسعادة والسلام للعالم.

ووجهت إليسا الشكر إلى فريق عملها طوال السنوات الماضية في شركة روتانا.