ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أزمة بسبب كورونا

تعرض الفنان المصري، أحمد العوضي، وزوجته الفنانة، ياسمين عبد العزيز، لورطة مرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن مصطفى فكري، مخرج مسلسلهما الجديد "اللي مالوش كبير"، اليوم الجمعة، عبر خاصية "الستوريز" على حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي عن إصابته بالفيروس التاجي، ما أثار تكهنات بأن ذلك يتسبب في تعطيل تصوير العمل، المقرر عرضه خلال شهر رمضان.

وشرع المخرج مصطفى فكري في تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" منذ أكثر من شهر، للحاق بعرضه في موسم دراما رمضان، الذي سينطلق في نيسان/ أبريل المقبل.

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يذكر أن مسلسل "اللي مالوش كبير" من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودنيا عبد العزيز وأحمد سعيد عبد الغني، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

ويشهد مسلسل "اللي مالوش كبير" على أول لقاء فني سيجمع بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد زواجهما.

وسبق أن التقت ياسمين عبد العزيز بأحمد العوضي فنيا في مسلسل "لآخر نفس"، والذي عرض في رمضان 2019.

وأعلنت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي زواجهما، في شهر مايو/ أيار 2020.