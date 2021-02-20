تامر أمين يعلق على أزمة إيقافه ويقدم اعتذاره لأهالي الصعيد... فيديو

علق الإعلامي المصري، تامر أمين، على الأزمة الأخيرة، بسبب تصريحاته التي قالها خلال برنامجه "آخر النهار"، وحديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر.

وظهر تامر أمين، في فيديو، ووجه اعتذارا إلى أهالي الصعيد، مؤكدا أنه لم يقصد أبدا الإساءة لهم.

وقال: "حابب أبدا الفيديو وقبل أي كلام في التفاصيل باعتذار واضح وصريح لكل أهالينا في الصعيد ولكل مكان في مصر زعلانين مني، أنا لا هكابر أو أقاوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس أن الناس زعلانه منها، وربنا يعلم أن نيتي كانت خير وكان الهدف المصلحة العامة، أكتر حاجة تضايقني في الدنيا أو واحد صعيدي أو واحدة صعيدية يزعلوا مني، أنا من أكتر الناس المؤمنين بالصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد، وصعيد مصر هو أصل مصر واللي طلعلنا كل القامات والآدباء والمفكرين والناس الشريفة والمحترمة والله مقصدش الإهانة، وبقول لكل صعيدي وصعيدية جزمتكم على راسي من فوق وأنا ابنكم وابن ريف مصر ونسايبي من الصعيد وبتشرف من النسب ده".

وتابعت: "أرجوكم متزعلوش مني وأنا آسف والاعتذار هينشر في كل حته، وأنا أخوكم وأنتم أهل العفو والكرم".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم غد الأحد، فيما أصدرت فضائية "النهار" المصرية، عقوبات على تامر أمين، بعد تصريحاته عن صعايدة مصر.

وأعلنت، في بيان لها، أنه "سيتم خصم شهر من راتب تامر أمين، وإيداع المبلغ في مؤسسة خيرية، وكذلك إحالته الى تحقيق داخلي بالقناة، وتابعت أنها قررت إيقاف أمين عن العمل لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام.

وآثار الإعلامي تامر أمين، الجدل بعدما قال في برنامجه إن "الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم"، منتقداً الزيادة السكانية.

وتابع: "في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".