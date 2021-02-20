صناع مسلسل "لؤلؤ" يبدؤون التحضير لجزء ثان... والمؤلف يكشف مفاجأة

أعلنت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، عن بدئها في التحضير للجزء الثاني من العمل.

وأوضحت الشركة المنتجة، أن "صناع العمل تعمدوا ترك نهاية الجزء الأول مفتوحة، بسبب وجود جزءا ثانيا من العمل، ستكون أحداثه أكثر تشويقا"، وذلك حسب موقع "في الفن".

من جانبه، أكد محمد مهران، الذي كتب سيناريو المسلسل، في تصريحات مع "ET بالعربي"، أنه ليس لديه أي علم بهذه الأخبار وقال: "معنديش فكرة عن الموضوع ومحدش بلغني بأي شيء ومنذ بداية الكتابة في سيناريو المسلسل مكنش في أي إتفاق على وجود جزء ثاني للعمل".

وأوضح محمد مهران أن شخصية "لؤلؤ" تتحمل جزءا ثانيا بدراما جديدة وأحداث جديدة، ولكن الذي يقرر ذلك هي مي عمر لأنها صاحبة القصة ولكن أنا كتبت السيناريو والحوار فقط.

وحقق مسلسل "لؤلؤ"، نجاحا جماهيريا عريضا طوال فترة عرضه بمصر والخليج، حيث تصدر مؤشرات البحث على غوغل بعد انتهاء عرض كل حلقة، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة، وكذلك الشخصيات المحيطة بها.

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" انتهى عرضه على قناة ON، وهو من قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر.