رغم مغادرته لها منذ سنوات... رئيس "روتانا" يدلي باعتراف مفاجئ عن عمرو دياب

فلدى سؤاله في برنامج "شربل يستقبل"، على شبكة "سي إن إن"، حول من هو، برأيه، نجم ونجمة شركة "روتانا" خلال العام الماضي 2020، أجاب الهندي أن عمرو دياب واحدا من بينهم، على الرغم من مغادرته لها منذ سنوات.

وأشار سالم الهندي في إجابته إلى أنه يعتبر أن الفنانة اللبنانية إليسا والفنان السعودي راشد الماجد والفنان العراقي ماجد المهندس من نجوم "روتانا" خلال 2020، لما يتمتعون به من جمهور كبير من المستمعين في العالم العربي.

وتابع: "كذلك الفنان عمرو دياب، الذي على الرغم من أنه لم يعد في شركة "روتانا"، ولكني لا أريد أن أبخس حقه".

وأنتجت شركة "روتانا" لعمرو دياب العديد من الألبومات الغنائية الناجحة، منها "ليلي نهاري" و"الليلة" و"وياه"، وكان آخرها "شفت الأيام" من إنتاج عام 2015، ليقوم دياب من بعدها بإنتاج ألبوماته الغنائية عر شركته الخاصة "ناي".

كما اعتبر سالم الهندي أن محمد رمضان من أهم نجوم شركة "روتانا" خلال 2020، مؤكدا أنه "مكسر الدنيا"، على حد تعبيره.

وذكر سالم الهندي أيضا الفنان المصري تامر حسني، كأحد نجوم "روتانا" خلال 2020، كاشفا أنه من بين أوائل الفنانين الذين سيقدمون "دويتو" غنائي مع فنان عالمي.