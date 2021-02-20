بعد دخوله المستشفى من جديد... حقيقة تدهور صحة عمرو أديب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، أنباء عن تدهور صحة الإعلامي المصري عمرو أديب، بعد تعرضه لحادث سير جعله يغيب عن تقديم برنامجه التلفزيوني.

وأكدت مصادر أن أديب بصحة جيدة ويوجد في منزله، ونفت تدهور حالته الصحية، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وتابعت أنه من المرجح عودة عمرو أديب لتقديم برنامجه "الحكاية"، اليوم السبت.

تأتي شائعة تدهور الحالة الصحية لعمرو أديب بعد الإعلان الخميس عن دخوله المستشفى من جديد لإجراء فحوصات جديدة بعد شعوره ببعض الآلام أثناء تواجده في منزله إثر الحادثة التي تعرض لها على طريق دهشور، بحسب مصدر مقرب منه.

وتابع المصدر أن عمرو أديب لن يعود للظهور في برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" قبل أسبوع من الآن، وذلك حتى يطمئنن الأطباء على حالته الصحية بعد شكواه من الآلام، بسبب الكدمات الشديدة التي تعرض لها إثر الحادث.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطت لعمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي أثناء مغادرتهما المستشفى، بعد علاجه إثر تعرضه لحادث السيارة.

تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" على "MBC مصر"، مساء الثلاثاء الماضي، لحادث سير في محور منطقة دهشور في نطاق مدينة 6 أكتوبر/تشرين الأول، حيث اصطدمت مقدمة سيارته بسيارة نقل محملة بأسطوانات غاز.

ونقل أديب على أثر ذلك إلى المستشفى، حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلى منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل إسطوانات الغاز حيث الجميع بحالة صحية طيبة.