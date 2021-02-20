صورة نادرة تجمع عمر الشريف ومارادونا

ويظهر النجم المصري عمر الشريف في الصورة وهو يعزف على الطبلة، بينما يعزف النجم الأرجنتيني على آلة الأوكورديون.

Diego Maradona and Omar El Sherif Jamming ❤ pic.twitter.com/KrPKaZulR8 — Dalia (Om El Banat) (@DaliaNewYork) November 27, 2020

وبحسب التعريفات الموجودة على الصورة في مواقع التواصل، فإنها تعود لعام 1990، حيث جمعت بين الاثنين في حفلة خاصة بميلانو في إيطاليا وسط أصدقائهما.