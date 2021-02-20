فتاة تكشف أمرا فاجأ الكثيرين على مواقع التواصل عن فنان مصري

تسببت تهنئة من فتاة لمحمد ثروت على نجاح أغنيته الجديدة في عيد الحب "يا مستعجل فراقي" في الكشف عن امتلاك المطرب لدار أيتام.

وجاء في رسالة الفتاة التي تدعى سارة لمحمد ثروت: "مبروك نجاح الأغنية، روعة، بنت من بنات دار ثروث للأيتام".

وسبق لمحمد ثروت أن تحدث عن امتلاكه دارا للأيتام أثناء حديثه مع برنامج "معكم" في عام 2017، وهو من تقديم منى الشاذلي، ويذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية.

وأشار ثروت للبرنامج وقت إذاعته إلى أنه أسس دارا للأيتام قبل 25 عاما في مسقط رأسه طنطا، كما كشف أن لديه دارا للأيتام في مدينة رأس البر.

وكان محمد ثروت قد عاد للساحة الغنائية من جديد، بعدما طرح في عيد الحب الموافق 14 فبراير/ شباط الجاري أغنيته المنفردة الجديدة "يا مستعجل على فراقي" عبر موقع "يوتيوب" للفيدوهات، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد رحيم.

واجتازت الأغنية مليون مشاهدة بعد طرحها الأربعاء الماضي الموافق 10 فبراير/ شباط الجاري.

وفي أول تصريحات له بعد طرح الأغنية وإثارته للجدل على "السوشيال ميديا"، قال محمد ثروت في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" من تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "الحمدلله، ربنا وفقني في اختيار توقيت طرح الأغنية".

وأشار إلى أنه يعمل حاليا على 9 أغاني، اختار منها "يا مستعجل على فراقي" بمناسبة عيد الحب والأجواء الشتوية.

وتابع ثروت معلقا أنه تلقى تغريدة على موقع "تويتر" تؤكد له أن أغنيته هي أغنية عيد الحب الرسمية للعزاب وغير المتربطين.

وأعرب محمد ثروت في البرنامج عن سعادته من سماع الأجيال الجديدة لأغنيته "يا مستعجل على فراقي"، واعدا إياهم أن ما سيقدمه خلال الفترة القادمة "أجمد وأحسن"، بحسب تعبيره.