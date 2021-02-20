روسي يطور برنامجا يمكن نظام "أندرويد" من الوصول لتطبيق "كلوب هاوس"

نجح المطور الروسي غريغوري كليشينكوف، بظرف يوم واحد فقط، من تطوير برنامج يسمح لمستخدمي أجهزة "أندرويد" من الوصول لتطبيق "كلوب هاوس" (Clubhouse) بعدما كان حكرا لنظام "iOS".

ونشر كليشينكوف البرنامج على أكبر خدمة ويب لاستضافة مشاريع تكنولوجيا المعلومات وتطويرها، وعلق على صفحته في "تويتر": " لقد سئمت من الانتظار لكي يتاح لنظام "أندرويد" من الوصول لتطبيق "Clubhouse" لذا قمت بتطوير هذا البرنامج في يوم واحد فقط".

Мне надоело ждать клабхаус для андроида, и я написал свой за один день. pic.twitter.com/vfP5KnsDNO — Гришка (@grishka11) February 19, 2021

وشهد تطبيق جديد يسمى (كلوب هاوس) "Clubhouse" إقبالا كبيرا من قبل المستخدمين خلال الأيام الماضية، على الرغم من أنه موجود منذ شهر مارس 2020، ويتطلب الاشتراك فيه الحصول على دعوة خاصة من أحد المشتركين فيه، بالإضافة إلى أنه متاح لمستخدمي نظام (iOS) فقط، وبالرغم من كل ذلك، يزداد عدد المستخدمين بسرعة، وزاد عدد الدعوات إلى درجة أن بعضها تباع على موقع (Ebay) بأسعار خيالية.