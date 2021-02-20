مصر... بدء التحقيق مع إعلامي "أهان الصعايدة"

بدأت نقابة الإعلاميين في مصر، مساء اليوم السبت، التحقيق مع إعلامي متهم بإهانة أهالي الصعيد.

وقالت "بوابة الأهرام" إن اللجنة المكلفة بالتحقيق في نقابة الإعلاميين، بدأت تحقيقها مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار".

من جانبه، قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين إنه "سيتم تطبيق القانون على الجميع"، مشددا على أن هذا هو منهج العمل بالنقابة الذى يعلمه الجميع".

وأكد سعدة أن نقابة الإعلاميين تعتز وتفتخر بكل المصريين "ولاسيما أهلنا بصعيد مصر"، بحسب المصدر ذاته.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر وقف برنامج تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه فيما أصدرت فضائية "النهار" المصرية، عقوبات على الإعلامي، بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن صعايدة مصر.

وآثار الإعلامي تامر أمين، الجدل بعدما قال في برنامجه تعليقا على الزيادة السكانية إن "الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم".

وتابع: "في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".

ولاحقا، ظهر تامر أمين، في فيديو، ووجه اعتذارا إلى أهالي الصعيد، مؤكدا أنه لم يقصد أبدا الإساءة لهم.

وقال أمين، "أرجوكم متزعلوش مني وأنا آسف والاعتذار هينشر في كل حته، وأنا أخوكم وأنتم أهل العفو والكرم".