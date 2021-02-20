الجائزة 25 مليون دولار... الحصان "مشرف" بطلا لكأس السعودية العالمي للخيل... فيديو

فاز الحصان "مشرف" للمالك عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل من السعودية، بلقب الكأس العالمي للخيل الذي تنظمه المملكة في نسخته الثانية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، انطلق سباق "كأس السعودية" والذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجناديرية في الرياض.

وشارك في البطولة التي انطلقت برعاية ولي العهد محمد بن سلمان أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وبلغت جوائز السباق 30.5 مليون دولار أمريكي، وشارك فيه 77 جواداً عالمياً من 13 دولة.

وبفوز الحصان "مشرف" بالبطولة يحصل صاحبه على جائزة مالية قدرها 20 مليون دولار أمريكي مخصصة للمركز الأول.