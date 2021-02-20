الجائزة 25 مليون دولار... الحصان "مشرف" بطلا لكأس السعودية العالمي للخيل... فيديو

وفي وقت سابق اليوم السبت، انطلق سباق "كأس السعودية" والذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجناديرية في الرياض.
وشارك في البطولة التي انطلقت برعاية ولي العهد محمد بن سلمان أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
فيديو عاجل | الجواد "مشرف" للمالك عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل بطلا لـ #كأس_السعودية_العالمي_للخيل #الإخبارية#محمد_بن_سلمان_في_كأس_السعودية pic.twitter.com/DOJGuSNk51— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2021
وبلغت جوائز السباق 30.5 مليون دولار أمريكي، وشارك فيه 77 جواداً عالمياً من 13 دولة.
وبفوز الحصان "مشرف" بالبطولة يحصل صاحبه على جائزة مالية قدرها 20 مليون دولار أمريكي مخصصة للمركز الأول.
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