إعلامية كويتية تفتح النار على رغد صدام حسين: "أنتم بلد تموتون على الدم"

وتحدثت رغد، أمس الجمعة، في الجزء الخامس من لقائها المطول مع قناة "العربية" عن الكثير من الأمور، بينها الغزو العراقي للكويت عام 1990.

واعترفت رغد صدام حسين أن غزو الكويت كان "احتلالا" ولا يمكن "تجميل" الأمر، وأضافت "أخطأنا في حقهم وأخطأوا في حقنا".

واعتبرت رغد أن "هذا الاحتلال أفقدنا شهداء بأعداد كثيرة جداً"، مضيفةً أنه تم تسليط الضوء على "شهداء الكويت" إعلامياً أكثر من العراقيين في ذلك الوقت.

وردت الإعلامية الكويتية مي العيدان في سلسلة تغريدات، معتبرة في إحداها أن قتلى الجيش العراقي في الكويت "مو شهداء لانهم معتدين غاصبين".

وأضافت العيدان مخاطبة رغد "انتو بلد تموتون على الدم".

وقالت الإعلامية الكويتية في تغريدة أخرى: "ضحكتني لما قالت إن أبوها صدام منع عنهم الكوكاكولا مراعاة للشعب العراقي وانزين يمنعكم من الكوكاكولا واهو يشرب سيجار كوهيبا بعدين تقول صدام مو عاشق للحروب بعدين بالحلقة اللي بعدها تقول صدام حسين مقاتل يخرب بيت البلبي اللي تشربونه".

#رغد_صدام_حسين

ضحكتني لما قالت ان ابوها صدام منع عنهم الكوكاكولا مراعاة لشعب العراقي وانزين يمنعكم من الكوكاكولا واهو يشرب سيجار كوهيبا😂بعدين تقول صدام مو عاشق للحروب بعدين بالحلقه اللي بعدها تقول صدام حسين مقاتل😂😂يخرب بيت البلبي اللي تشربونه — مي العيدان (@mayal3eidan) February 20, 2021

وعلقت العيدان على تصريحات رغد صدام حسين التي جاءت في سياق الحلقة، حول أسباب وضعها على قائمة الإنتربول، وقالت الإعلامية الكويتية: "وضعي على قائمة الإنتربول بسبب اتهامات كيدية، مسكينة انتي كيوت كله مظلومة القطوه تاكل عشاها".

#رغد_صدام_حسين لـ #العربية : وضعي على قائمة الإنتربول بسبب اتهامات كيدية🧐🧐مسكينه انتي كيوت كله مظلومه القطوه تاكل عشاها — مي العيدان (@mayal3eidan) February 19, 2021

وعادت رغد صدام حسين لتتصدر المشهد من جديد، في ظل تباين الحديث عن شغلها أي منصب سياسي أو القيام أي دور في المستقبل.

ورغم عدم وجود معلومات مؤكدة في هذا الإطار، إلا أن رغد لم تنف احتمالية قيامها بدور سياسي في العراق، في الفترة المقبلة، خلال مقابلتها التلفزيونية مع قناة "العربية".

وأكدت رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أنها قد تلعب دورا سياسيا في بلادها في الفترة المقبلة، وقالت، خلال المقابلة التلفزيونية، "كل شيء وارد، وكله مطروح في المستقبل".