القضاء المصري يصدر حكمه النهائي بشأن الفنانة رانيا يوسف

حكمت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة برئاسة المستشار عمرو هريدى ببراءة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلنى الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة وذلك على خليفة حوارها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس.

ونشر طارق العوضي محامي رانيا يوسف على الفيسبوك الخاص به، الحكم وعلقت رانيا عليه كاتبة: "شكرا القضاء المصري سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات في مصر".

شكرا القضاء المصري، سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات في مصر 🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/ULUlxMhcg1 — Raniah Yousief (@RaniahYousief) February 21, 2021

كما قررت المحكمة، تأجيل قضية أخرى على هامش هذه القضية إلى يوم 28 فبراير/ شباط المقبل.

وكانت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، قالت إن الحجاب مقحم على ثقافتنا، ولم يفرضه الدين الإسلامي. وعبرت عن رفضها التام لارتداء النساء للحجاب، مؤكدة أنه شيء مقحم على ثقافة المصريين ولم تفرضه تعاليم الدين الإسلامي.

وأوضحت، في مقطع فيديو تم حذفه من مقابلتها المذاعة مع قناة الرشيد العراقية، أن "الحجاب لا علاقة له بستر المرأة، لأنها لا تسير في الشارع بملابس البحر، ولا تحتاجه لكي تكون مستورة"، مشيرة إلى أن الحجاب تم فرضه على ثقافة المصريين في أواخر السبعينيات، وقبل ذلك لم تكن زوجات علماء الأزهر يرتدين الحجاب.

جدير بالذكر، أن لقاء رانيا يوسف مع قناة الرشيد، والمذيع نزار الفارس قد أثار ضجة بسبب العديد من تصريحاتها. وانتقدت رانيا، مقدم البرنامج، واتهمته بمحاولة استغلال المقابلة لإظهارها بشكل معين يخدم أهدافه، مؤكدة أنها لم تحسن التصرف خلال المقابلة وكانت تخشى من حدوث أزمة بين مصر والعراق.