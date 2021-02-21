إصابة الفنان المصري أحمد مكي بفيروس كورونا

أعلن الفنان المصري أحمد مكي إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، بينما قالت شقيقته إيناس مكي إنه يخضع للعزل المنزلي.

ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن مكي أعلن إصابته بفيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد-19" بعد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل التي أجراها داخل أحد المعامل الخاصة.

وقالت الصحيفة إن "أحمد مكي يخضع حاليا للعزل المنزلي وفقا البروتوكول العلاجي المتبع".

يذكر أن مكي، كان يصور مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، الذي يشاركه بطولته الفنان كريم عبدالعزيز.

ولفتت صحيفة "الوطن" المصرية أن الفنانة إيناس مكي، أكدت إصابة شقيقها الفنان أحمد مكي، داعية الجمهور بالدعاء له، مشيرة إلى أن الحالة الصحية لشقيقها مستقرة في الوقت الحالي، لا سيما عملية التنفس.

وأضافت: "لم نعرف مصدر الإصابة تحديدا، خصوصا أن حياته الفترة الأخيرة كانت ما بين صالة الألعاب الرياضية "الجيم" ومواقع التصوير".