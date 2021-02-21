الأرصاد المصرية تحذر من طقس الاثنين والثلاثاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس الاثنين والثلاثاء، مشيرة إلى أنه يغلب عليها حالة من عدم الاستقرار، التي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار على بعض المناطق.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأربعاء: درجات الحرارة تحت الصفر "بوابة أخبار اليوم" المصرية اليوم الأحد، مشيرة إلى أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية حذروا من أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء تمتد إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين.

ويمكن أن تكون تلك الأجواء مصحوبة بنشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى أن الاثنين يشهد هطول أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق وتكون غزيرة رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم.

أم يوم الثلاثاء فتشهد بعض المناطق أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس.

وتشهد بعض المناطق أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية.

أما يوم الأربعاء فيشهد تحسنا فى الأحوال الجوية وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة وتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية طالبت باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.