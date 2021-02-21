تعشق الكبسة وتشجع الهلال.. كورية ولدت في السعودية تحكي تجربتها... فيديو

كشفت فتاة كورية ولدت وتعيش في السعودية، عن قصتها في حب المملكة، وعشقها لتراثها وموروثها الشعبي.

وظهرت مين يونج كيم، مساء اليوم الأحد، عبر برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وقالت مين إن صديقاتها السعوديات، منحوها اسما عربيا وهو "حلا"، لافتة إلى أنها تدرس اللغة العربية الفصحى في جامعة الملك سعود.

وبجانب دراستها للغة العربية، درست "حلا" الكورية رياضة وفنون التايكوندو القتالية في كوريا لمدة 4 سنوات.

وتعشق "حلا" أو "مين" ارتداء العباءة السعودية، كما قالت إنها متيمة بأكلات شعبية سعودية، لاسميا الكبسة والمندي، إضافة إلى القهوة العربية.

وقالت "مين" التي تهوى الغناء، إن والدتها تعيش في كوريا بينما يقيم والدها في المملكة، مشيرة إلى أنها ستتنقل بعد تخرجها من الجامعة بين البلدين، حيث تعتبر السعودية بلدها الثاني.

كما كشفت أنها تشجع نادي الهلال السعودي، إلا أنها لم تكن على دراية بوجود لاعب كوري في صفوف الفريق وهو المدافع جانغ هيون.