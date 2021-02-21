أفضل 10 مواقع لمشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت

بات استخدام شبكة الإنترنت في مشاهدة الأفلام والمسلسلات أمرا رائجا بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع شركات عديدة إلى تدشين مواقع مختلفة لتصفح تلك الأفلام والمسلسلات.

ولكن يواجه عدد من المستخدمين مشاكل متنوعة في تصفح الأفلام والمسلسلات، ما بين المواقع التي لا تقدم تلك الخدمة بصورة صحيحة، فتظهر الصور مشوشة وغير واضحة أو أولئك الذين لا يقدمون الخدمة بطريقة شرعية.

لذلك صنفت مواقع بحثية عديدة قائمة بأفضل 10 مواقع لمشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت في الوطن العربي، والتي جاءت على النحو التالي:

موقع قصة عشق "3isk"

موقع قصة عشق العريق لا يخفى عن كل مُحبي المشاهدة أونلاين، لكونه يضم زخمًا من الأفلام والمسلسلات المدبلجة التي نالت إعجاب وتقييمات عالية جدًا من قِبل مشاهديها، فقد سعى للحصول على امتلاك حق الترجمة الحصرية الخاصة بالموقع، وبدأ في بث محتواه لكافة دول العالم، وكل ذلك بطريقة مجانية دون أي رسوم مشاهدة، ومن هنا أصبح الأفضل على الإطلاق والاختيار الأول لكل مُتابعيه.

قدم ترجمة لمسلسل قيامة أرطغرل والمؤسس عثمان وغيرهم من المسلسّلات العالمية، سواءً التركي منها أو الأجنبي بالإضافة إلى الهندي والكوري وكل ما قد يخطر ببالك، ولعل من أبرز ما قدمه للمشاهدين مُسلسل المغوار، والغرفة الحمراء، وزهرة الثالوث، وجلال الدين خوارزم، ورامو، والسلطان عبد الحميد، ونجمة الشمال، والعشق الممنوع، والعديد من الأفلام مثل بدلة العريس، وعشق واحد وحياتان، والجاثوم.

موقع إيجي بست "EgyBest"

يُعدّ واحداً من أقدم المواقع التي تخصصت في عرض المُسلسلات المترجمة من عدة لغات، فضلًا عن باقة الأفلام المترجمة للعربية، ليستمتع مُتابعيه بالأفلام الشيقة من رومانسي وأكشن ورعب وغيرهم، فطبقًا لتقييمات المتابعين وصل إلى المرتبة الأولى في الوطن العربي، لكونه يحصد أكثر من عشرة ملايين زيارة خلال الشهر الواحد.

واجهته عدة مشكلات في الآونة الأخيرة لتذمر المشاهدين من كم الإعلانات التي تظهر لهم أثناء الضغط على أي مكان بالشاشة، إضافةً إلى الشكاوى التي تم تقديمها في الموقع من قِبل أصحاب حقوق الملكية، لكونه يعرض الأفلام دون اللجوء إليهم مُتغاضيًا عن حقوق النشر، وهذا سلاحًا ذو حدين في حق الموقع لكونه يعرض لمشاهديه عروضًا حصرية، لكنها تُعد مسروقة دون مراعاة ملكية الناشر.

موقع اتفرج تي في "Itfaragtv"

يعمل دائمًا هذا الموقع على عرض كافة الأذواق، التي تتناسب مع كل مشاهد، عربيًا كان أو أجنبيًا، مُحبًا للدراما التركية أم الهندية، مُتابعًا للأكشن أم الرومانسي، كل ما تحتاجه ستجده متوفرًا وبأعلى جودة وأمتع مُشاهدة دون توقف، والأهم من كل ذلك المجانية المطلقة، فَقبل عرض المسلسل في أي موقع آخر حتمًا ستجده لدى موقع اتفرج تي في.

موقع ستارز بلاي "StarzPlay"

يُقدم الموقع خدمة مُختلفة جعلته الأول في تسعة عشر دولة أفريقية ودول الشرق الأوسط، حيث اشتمل على كافة أفلام هوليوود العالمية وبوليوود الهندية والافلام العربية فضلاً عن المسلسلات المتنوعة، وتقديمه لجزءٍ مميز بالبرامج الخاصة بالأطفال والأفلام الوثائقية، كل هذا مجانًا لمدة شهر كامل، كما تضمن خاصية العرض بجودات مختلفة تبدأ بجودة 4k ووصولًا إلى تقنية "إتش دي".

موقع Yidio

تصدر القائمة على منافسيه كاختيار أمثل لكل من يُريد مشاهدة فيلم أو مسلسل جديد لا يعرف عنه شئ مُسبقًا، حيث يعرض الموقع معلومات عن الفيلم وعلام تدور أحداثه، إلى جانب تقييمات المشاهدين، مما يُسهل على المتصفح اختيار القصة التي تُناسبه ليشاهدها، كما يعرض أفلام الكرتون والأفلام الوثائقية، ولكن عليك التأكد من كون دولتك تدعم خدمته أم أنت بحاجة إلى استخدام خدمة "VPN".

موقع شووف ماكس "Shoof Max"

أهم ما يُميز الموقع كونه يعرض الأفلام بشكل رسمي غير مسروقة مُحافظًا على سياسة حق النشر، ويعمل جاهدًا على ضم كوكبة كبيرة من الأفلام العربية من كافة الأنواع، مخصصًا قسمًا كاملًا لكل نوع مثل الدراما والأكشن والإثارة والغموض، فضلًا عن الاجتماعي والرومانسي دون أي إعلانات أو فواصل قد تجعل المشاهد يمل، كما يضم المسلسلات العربية القديمة والحديثة لمحبي الدراما التليفزيونية.

موقع نتفليكس "Netflix"

اجتاح موقع نتفليكس الساحة بشهرته بشكل لا يصدق منذ أن تم إطلاقه كمنصة رسمية لمشاهدة الأفلام والمُسلسلات، فهو من أفضل المواقع على الإطلاق التي تُقدم باقة كبيرة جدًا من إنتاجها الشخصي، فضلًا عن معروضاتها الحصرية التي لا يُمكن أن تجد أي موقع آخر يعرضها سواه، كما أنه يتميز بكونه يمنحك مشاهدة مجانية بدون أي قيود لمدة شهر كامل، لتخوض أروع تجربة للمشاهدة أونلاين بأفضل جودة ومن ثَم يكون لك القرار في الاشتراك في الخدمة مجددًا بعد انتهاء الفترة المجانية.

بدأت نشأته على يد مارك راندولف وصاحبه ريد هوستينج عام 1997، حيث أسسوا تلك الشركة "Netflix" التي تتخصص في توصيل أقراص الأفلام المدمجة من خلال البريد، ثم بدأوا في تحويل وتوسعة النشاط لتُصبح أكبر شركة لإنتاج الأفلام بالإضافة إلى المسلسلات، ولم يكتفوا بذلك بل جعلوا لها منصة عالمية تعرض ما تقوم بإنتاج من مسلسلات حصرية أمثال "لا كاسا دى بابل" الإسباني.

موقع ويَّاك "Wayyak"

استمد الموقع أهميته من ضم عددًا هائلًا شامل الدراما الهندية وأفلامها المُمتعة، فكل من يعشق متابعة فن بوليوود فلا بُدَّ وأنه يبحث عن ذلك الموقع، حيث أنه المنصة الأولى للعروض الهندية المدبلجة للعربية، التي تضمن لك مشاهدة ممتعة بشكل مجاني 100% دون انقطاع أو أن تُواجهك أي مشكلة أثناء مشاهدتك وبصورة عالية الجودة، فضلًا عن احتوائه للأفلام العربية والمسلسلات الدرامية التي يبحث عنها الكثيرون في الوطن العربي.

موقع هولو "Hulu"

يُعدّ من أبرز المُنافسين لموقع نتفليكس، فهو الأشهر في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أهم عيوبه أنه لا بُدَّ من دفع مبلغ للاشتراك شهريًا للاستمتاع بالمشاهدة عليه، لكن هذا العيب يتضاهى أمام الكوكبة التي يعرضها بكل حصرية وتميز، ولكن هناك بعض الدول يحتاج مشاهديها إلى استعمال خدمة "VPN" لتُمكنهم من مشاهدة كل ما يعرضه الموقع.

موقع ماي سيما "MyCima"

إذا كنت من مُحبي المشاهدة أونلاين، فمن المؤكد أنك تصفحت موقع ماي سيما، فهو أحد أبرز المواقع التي تُتيح خاصية "التحميل" لكافة الأفلام التي تمت ترجمتها وعرضها من خلاله، ليتمكن المُشاهدين من امتلاكها ومشاهدتها في أي وقت فضلًا عن إمكانية الأون لاين بجودات مُتباينة تتناسب مع سرعة الإنترنت الخاص بك.

أهمية مواقع مشاهدة الأفلام والمسلسلات

أصبحت متابعة الأفلام والمسلسلات على قنوات التليفزيون غاية في الصعوبة وذلك لعدة أسباب، يمكن حصرها فيما يلي:

صعوبة توفيق الأوقات خاصةً للأشخاص الذين يعملون خارج المنزل، ومن ثم يلجأون إلى البحث عنها على مواقع الإنترنت.

وجود الإعلانات والفواصل المتعددة أثناء عرض المسلسلات والأفلام وبشكل مزعج، فقد تستغرق مشاهدة الحلقة تليفزيونيًا ما يفوق الساعتين، في حال أنه يُمكن مشاهدتها أونلاين في نصف ساعة فقط.

كثيرًا ما يُريد الشخص أن يتابع مسلسلين مختلفين ويُصادف أن يتم عرضهم في ذات الوقت، ومن هنا يضطر إلى البحث عن أحدهما أونلاين.

يلجأ البعض إلى اختصار مدة مشاهدة المسلسل بدلًا من شهر أو شهرين إلى نصف الشهر مثلًا، بكونهم يُشاهدون حلقتين أو أكثر للانتهاء من المسلسل في وقت أقل، حيث يسمح لك الموقع بمشاهدة العدد الذي تُريده لكونه عارضًا لكل الحلقات في آنٍ واحدٍ.

تتميز خدمة المواقع بمجانيتها، فقط كل ما عليك هو امتلاك شبكة إنترنت قوية واستمتع حينها بالمشاهدة بلا حدود.