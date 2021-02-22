حجاب الشخصيات الكرتونية...موجة من السخرية على فتوى جديدة لخامنئي

ونشر المغردون صورا لعدد من الشخصيات الكرتونية قبل الفتوى وأخرى بعد الفتوى، مرفوقة بتعليقات ساخرة.
February 20, 2021
ونشر أحد المغردين صورة لشخصية ساندريلا بدون حجاب وأخرى بالحجاب مرفةقة بتعليق ساخر "سيندريلا...سيندرالله".
سیندرلله و سیندرلا#کارتون_فتوایی pic.twitter.com/ZXoSN16rDA— |۰ حوالی آص۰| (@Mousioo) February 20, 2021
فيما غرد آخر بشكل مشابه، حيث نشر صورة لشخصية "القط توم" من سلسلة الرسوم المتحركة "توم وجيري"، الصورة تظهر القط توم بدون عمامة إيرانية قبل الفتوى والقط وهو يرتدي العمامة الإيرانية بعد فتوى خامنئي، مصحوبة بتعليق لا يخلو من السخرية هو كذلك.
قبل فتوای vs بعد فتوا pic.twitter.com/CDKVPV1s9I— رادیکال (@RadicalFarsi) February 20, 2021
وجاء في نص الفتوى "على الرغم من أن الحجاب ليس ضروريا في ذاته (بالنسبة للشخصيات الكرتونية)، لكن، من حيث عواقبه، فإنه من الضروري مراعاة الحجاب في الرسوم المتحركة".
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