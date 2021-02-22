بالحجاب مجددا.. أميرة الناصر تظهر صورا لـ"تعرضها للعنف من طليقها"... فيديو

قالت نجمة "سناب شات" السعودية أميرة الناصر، إنها تعرضت للعنف على يد زوجها مشعل الخالدي، وذلك بعد ساعات من إعلانها طلاقها رسميا منه.

وظهرت أميرة الناصر في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، عرضت من خلاله صورا أوضحت تعرضها للعنف، في أنحاء متفرقة من جسدها ومنطقة الرأس.

سواء اتفقنا او اختلفنا معها بتصرفاتها اللي تظهرها بالسوشل ميديا لكن لازم ندعمها في ازمتها ونوقف معها اللي جاها شيء مو بسيط ولا ينسكت عنه واكيد انه اثر على نفسيتها وخلاها توصل لهالحاله ارجوكم كلنا خل نوقف معها 💔 #المعنفه_اميره_الناصر pic.twitter.com/yJ6Yt0ewVS — King Bandr (@theonlybandr) February 21, 2021

وقالت بعد عرض الصور: "هذا نوع من أنواع العنف الذي تعرضت له خلال زواجها من مشعل الخالدي.

وظهرت أميرة الناصر بالحجاب مرة أخرى، في خطوة اعتبر ناشطون أنها إشارة إلى عدولها عن قرار خلع الحجاب.

وقالت الناصر إنها "كانت مضغوطة بشكل كبير ولم تفكر في ما نشرت عبر حسابها في سناب شات".

وأضافت: "انضغطت جالي ضغط نفسي ما تحملت نفسي بغيت أي حاجة أهرب لدرجة إني خلاص ما فكرت لما نزلت أي حاجة ما فكرت فيها".