جنوح ما يقرب من 50 دلفينا على أحد شواطئ نيوزيلندا... فيديو

جنح نحو 50 دلفينا أسود بالقرب من منطقة فيرويل سبيت، شمال غرب الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، ونفق 9 دلافين على الرغم من محاولات انقاذها.

وذكرت وزارة الحماية النيوزيلندية أنها تنتظر ارتفاع المد قبل حلول الظلام لمحاولة دفع 40 حوتا ملقاة على الرمال إلى المياه العميقة.

Dozens Of Whales Strand At Notorious New Zealand Bay https://t.co/KsfuLE2A40 pic.twitter.com/c7U64s2K08 — NDTV News feed (@ndtvfeed) February 22, 2021

وفي الوقت نفسه، يعمل مسؤولون ونحو 65 متطوعا على إبقاء الحيتان في حالة رطبة عن طريق رشها بالماء وفرد بطاطين مبللة عليها حتى يمكن إعادة تعويمها في منطقة فيرويل سبيت، وهي منطقة رملية بطول 34 كيلومترا، جنحت بها ما يصل إلى 700 حوتا، نفق منها 250، في عام 2017.

وحدث أكبر جنوح للحيتان في جزر تشاتام، على بعد حوالي 800 كيلومتر قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لنيوزيلندا، عندما تقطعت السبل بنحو ألف حوت طيار في ذلك الموقع البعيد في عام 1918.

ولم يتمكن العلماء حتى الآن من تفسير سبب انحراف الحيتان أحيانا عن مساراتها وجنوحها في المياه الضحلة، على الرغم من احتمال حدوث ذلك بسبب تلوث ضوضائي أو توجيهها من قبل قائد مجموعة مرتبك.