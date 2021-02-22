بعد إصابة أحمد مكي بكورونا... مصير الجزء الثاني من "الاختيار"

حددت أسرة الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" مصيره بعد إصابة بطله الفنان المصري، أحمد مكي، بفيروس كورونا المستجد.

ونفى المنتج الفني للمسلسل، فتحي إسماعيل، لصحيفة "المصري اليوم" ما تردد من أنباء بشأن تأجيل تصوير المسلسل.

وأوضح أنه جاري حاليا تصوير مشاهد للفنان كريم عبد العزيز في المسلسل، كما أنه سيتم تصوير خلال الأيام المقبلة مشاهد أخرى لممثلين أخرين لا يظهر فيها أحمد مكي.

وأكد فتحي إسماعيل أن أحمد مكي سيستأنف تصوير باقي مشاهده في المسلسل بعد تعافيه من مرض (كوفيد-19) وخضوعه لعزل منزلي لمدة أسبوعين.

وأعلن الفنان المصري أحمد مكي إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، بعد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل التي أجراها داخل أحد المعامل الخاصة.

وأكدت الفنانة إيناس مكي إصابة شقيقها أحمد مكي بالفيروس التاجي، داعية الجمهور بالدعاء له، مشيرة إلى أن الحالة الصحية لشقيقها مستقرة في الوقت الحالي، لا سيما عملية التنفس.

وأضافت: "لم نعرف مصدر الإصابة تحديدا، خصوصا أن حياته الفترة الأخيرة كانت ما بين صالة الألعاب الرياضية "الجيم" ومواقع التصوير".

وسيعرض مسلسل "الاختيار 2 - رجال الظل" في موسم دراما رمضان 2021، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

وعرض الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا واسعا، وكان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة "سينرجي"‎، ويتناول حياة الضابط أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي قتل بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.