خطوة لإنهاء الخلاف.. منار اللبنانية تحضر حفل زفاف لأسرة شعبان عبد الرحيم... فيديو

فاجأت المطربة منار، عائلة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، بحضورها حفل زفاف ابنة المطرب المصري الشعبي عصام، وهو ما جعل الحضور في حاله ذهول، خاصة بعد أزمة الميراث التي فجرتها أخيرا.

وقالت منار أثناء حضورها حفل الزفاف: "الأزمة انتهت تماما ولا يجب أن أقاضي أبناء شعبان عبد الرحيم، من أجل الميراث؛ لأن والدهم صاحب فضل علي، وفى النهاية هم إخوتي ومن الصعب أن أقف أمامهم".

وتابعت المطربة اللبنانية: "في الحقيقة عندما علمت بزفاف ابنة عصام، كنت حريصة على الحضور من أجل مشاركتهم الفرحة وإنهاء الخلاف بصورة ودية، وقد ساعدني في ذلك رجل الأعمال هاني أبو الذهب، والذي تربطه علاقة طيبة بأبناء شعبان عبد الرحيم".

وتوجه إليها أبناء شعبان عبد الرحيم لاستقبالها ومعاتبتها على ما صدر منها ومطالبتها بجزء من ميراث والدهم، وهو ما أنهاه سريعا رجل الأعمال المصري هاني خلف أبو الذهب عريس ابنة شعبان.

وشاركت منار، ابنة عصام شعبان الرقص في حفل زفافها، كنوع من الفرحة، وذلك على أنغام مطرب المهرجانات حمو بيكا، الذي أحيا حفل الزفاف.

يذكر أن المطربة اللبنانية منار، كانت فاجأت أسرة المطرب الشعبي المصري، شعبان عبد الرحيم، بطلبها حقها في الميراث منه، وذلك بعد عام من وفاته، وهو ما أثار حالة من الجدل بين أفراد أسرته.

وأعلن عبد الرحيم، نجل المطرب المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم، عن اتخاذه إجراء عنيفا ضد الفنانة اللبنانية منار حمزة، التي تطالب بحصتها من ميراث والده بعد أن زعمت زواجه منها.